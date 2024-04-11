Под ударом находились объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанция: детали атаки РФ на Львовщину

Страна-агрессор Россия ночью 11 апреля крылатыми ракетами разного класса и дронами-камикадзе нанесла удары по Львовской области. Были атакованы два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, враг ударил по объекту газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе области, а также по электроподстанции – в Червоноградском.

На местах попаданий начались пожары, пожарные их оперативно потушили.

Глава ОВА заверил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля российские террористы атаковали Львовщину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В регионе сработала ПВО, обломки БПЛА повредили объект критической инфраструктуры.

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