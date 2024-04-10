По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в среду, 10 апреля российские оккупанты снова устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться тревога.

Ее объявили в Днепропетровской и Запорожской областях. Об угрозе "Шахедов" для этих регионов предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 апреля российские террористы запустили против Украины 17 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 воздушных целей.

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