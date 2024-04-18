Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у государств, не желающих напрямую передавать их Украине. Получение этих систем ПВО очень важно для нашей страны.

Об этом Рютте сказал, прибыв в среду, 17 апреля, на саммит лидеров Европейского Союза. Его цитирует британская газета The Guardian. Он отметил, что есть много стран, которые "сидят на большой куче систем Patriot".

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это очень важно", – заявил Рютте.

Он отметил, что нужно прилагать усилия, чтобы убедить страны, к которых есть Patriot, предоставить их Украине для защиты от российских атак. Рютте и действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали союзников тщательно изучить свои запасы и передать Киеву системы ПВО. Также нашим военным срочно нужны ракеты класса "земля-воздух", добавил премьер.

"Украине нужна вся противовоздушная оборона, которую мы можем для нее получить, и ей нужны все боекомплекты. Мы должны сделать это", – подчеркнул он.

На днях Нидерланды пообещали выделить Украине военную помощь в размере 4 миллиарда евро в течение следующих двух лет, в частности, определенное количество Patriot, хотя Рютте не уточнил, сколько именно систем получат ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер отметил, что в Европе сейчас есть в наличии менее сотни ЗРК Patriot. Альянс работает над их поставкой в Украину.

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