Германия срочно передаст Украине дополнительную систему Patriot: Зеленский поблагодарил Шольца

Германия 13 апреля объявила о немедленной поставке в Украину дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.

В частности, в правительстве Германии заявили, что Patriot будет поставлен в дополнение к системам ПВО, которые уже поступили в Украину и еще планируются к поставкам. В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил благодарность за решение канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Важный результативный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Благодарен канцлеру за решение по поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы ПВО. Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время", – написал глава государства в официальном Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский призвал всех других лидеров государств-партнеров последовать примеру Германии.

По словам президента, он также обсудил с Шольцом подготовку к предстоящей конференции по восстановлению URC2024, которая состоится в Берлине, а также рассказал о подготовке к инаугурационному июньскому Саммиту мира в Швейцарии.

"Благодарен канцлеру за готовность сделать саммит максимально успешным", – заявил Зеленский.

Это уже третий ЗРК Patriot, переданный Украине Германией. 18 апреля 2023 года немецкое правительство официально сообщило, что первая батарея уже передана и находится в Украине. 14 декабря было объявлено о передаче второй системы Patriot.

MIM-104 Patriot – основной ЗРК американской армии, который обязан своим названием сердцевине системы AN/MPQ-53 Patriot. Производитель комплекса – Raytheon Technologies (США).

Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные РЛС, позволяя перехватывать в воздухе баллистические ракеты. Батареи быстро приводятся в полную боеготовность, могут поражать несколько целей сразу, достаточно маневрены и защищены от помех.

В состав одной дивизии/батареи входит: силовая установка, РЛС станция (с радиусом действия от 150 км), пункт управления огнем, пусковые установки, комплекс антенной мачты и сами ракеты.

Цена поставки девяти батарей (по 4 пусковые установки на батарею) может доходить до 9 млрд долларов. Цена пуска одной ракеты –от 3 до 8 млн долларов зависимо от типа ракеты.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с партнерами по передаче дополнительных батарей к Patriot, заметив, что все зависит от США, ведь это американский ЗРК. Теперь Германия передает Украине целую систему, а не одну батарею.

Кулеба также говорил, что Украина нашла 100 свободных батарей Patriot и рассматривает возможность взять в аренду сразу семь из них. Глава МИД добавил, что не верит в то, что у Соединенных Штатов нет ни одной лишней батареи, которую могли бы передать Украине.

В июне 2023 года Зеленский заявил, что для защиты неба Украине нужно всего 50 батарей Patriot.

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