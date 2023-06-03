Зеленский рассказал, сколько батарей Patriot нужно Украине для защиты неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты от атак оккупантов Украине нужно 50 батарей Patriot. Только тогда враг утратит возможность запугивать население нашего государства.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. По словам президента, ЗРК Patriot – это единственное оружие, способное сбивать некоторые российские ракеты, поэтому Украине нужно больше таких систем.

"На сегодняшний день единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет РФ, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире – это Patriot. Это научила эта война", – сказал Зеленский.

Он добавил, что наличие таких ЗРК просто отключает возможность РФ запугивать десятки миллионов украинцев.

"Реальность следующая: 50 батарей Patriot – и в большинстве люди не будут гибнуть", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 июня в Молдове Зеленский заявил, что до получения истребителей Украину нужно защитить большим количеством систем ПВО, в частности, Patriot. По его словам, именно Patriot показали, что любой вид ракет агрессора можно сбивать.

– Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине дополнительных ЗРК Patriot.