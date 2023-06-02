Нидерланды закупят для Украины несколько десятков танков Leopard 1 и рассматривают возможность поставки Patriot – СМИ

Нидерланды планируют закупить для Украины еще несколько десятков танков Leopard 1. Кроме того, страна рассматривает возможность поставки нашей армии дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Видео дня

Об этом сообщило издание NL Times со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Кабинет министров собирается приобрести танки у их швейцарского производителя. Для этого нужно получить разрешение от правительства Швейцарии, которое пока неохотно идет на сотрудничество в поставках оружия.

"Леопард-1" – несколько более старый танк, чем "Леопард-2", десятки которых Украина также получила. Тем не менее, Нидерланды считают, что Киев может хорошо использовать их в борьбе с российским вторжением, особенно сейчас, когда Украина может начать контратаку.

Ранее в этом году вместе с Германией и Данией Нидерланды закупили для Украины не менее сотни боевых танков Leopard 1A5 напрямую у немецких производителей.

Кроме того, страна рассматривает возможность отправки Украине дополнительных зенитных ракет Patriot или частей для их эксплуатации.

"Мы очень внимательно смотрим на то, что мы еще можем сделать. Мы должны расширить "коалицию Patriot" стран, поставляющих ракеты Украине", – отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по прибытии в Молдову на саммит европейских лидеров.

Напомним: на встрече Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров передать украинской армии современные истребители. В то же время он подчеркнул, что до момента получения боевых самолетов Украину нужно защитить большим количеством систем ПВО, в частности, Patriot, которые показали, что любой вид ракет государства-агрессора можно сбивать. И этот фактор крайне важен для защиты мира и Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский в Молдове во время ряда двухсторонних встреч глава государства обсудил вопросы увеличения военной поддержки Украины, а также перспективы вступления нашей страны в НАТО. Глава государства призвал европейские страны отбросить какие-либо сомнения в борьбе против агрессии и российского зла;

– премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите в Молдове обратил внимание, что его страна оказывает содействие в обороне нашего государства от оккупантов, но намерена делать больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!