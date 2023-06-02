'Пока у нас не будет современных самолетов, нужно больше 'Пэтриотов': Зеленский во время саммита ЕПС напомнил о главном

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров передать украинской армии современные истребители. В то же время он подчеркнул, что до момента получения боевых самолетов Украину нужно защитить большим количеством систем ПВО, в частности, Patriot.

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Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на встрече Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня, передает пресс-служба ОП. Он отметил, что у Украины должны быть средства защиты от российских воздушных атак.

По словам Зеленского, именно комплексы ПВО Patriot показали, что любой вид ракет государства-агрессора можно сбивать. И этот фактор крайне важен для защиты мира и Европы.

Президент отметил, что Украина хорошо знает, как работают лучшие системы ПВО, потому что уже имеет опыт их использования. Поэтому наша страна готова делиться этим опытом для создания небесного щита для всего Европейского континента.

"Начнем с нашей территории, потому что у нас горячее, у нас война. "Пэтриоты" работают. Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше "Пэтриотов". Поэтому нам нужна коалиция "Пэтриотов", – отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что сейчас преимущество в небе у России, ведь у Украины нет современных истребителей. В то же время, партнеры готовы предоставить Украине F-16, но главную роль должны сыграть Соединенные Штаты Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к правительству Южной Кореи с просьбой о предоставлении средств противовоздушной обороны и систем раннего предупреждения об авиаударах. Глава государства подчеркнул, что ПВО – это оборонное оборудование, которое поможет сохранить жизнь украинцев при российских атаках.

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