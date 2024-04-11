Знаем, где есть 100 батарей Patriot, готовы взять в аренду: Кулеба рассказал, как продвигается укрепление украинской ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наша страна надеется договориться о поставках семи дополнительных батарей системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, в Киеве даже будет рассматривают вариант того, чтобы взять их в аренду.

Об этом говорится в материале The Washington Post на основе интервью Дмитрия Кулебы. Дипломат отметил, что его команде удалось идентифицировать более 100 доступных Patriot, которые есть у наших партнеров.

Так, у некоторых соседних с Украиной стран есть более одной батареи, которая охраняет порт или аэродром. Нам нужно 25 систем Patriot, чтобы создать полный воздушный щит над Украиной, однако Кулеба сначала хочет сосредоточиться на получении семи батарей и как можно скорее.

"Это позволит охватить самые большие города Украины и оставит хотя бы один (Patriot – Ред.) свободным, чтобы он был ближе к полю боя, где российская авиация атакует украинские войска на земле, используя управляемые бомбы", – говорится в статье.

Кулеба сказал, что ему "трудно понять" сопротивление некоторых стран насчет передачи хотя бы одной из своих систем Украине. Он даже предложил странам одолжить нам Patriot, пообещав вернуть батареи, как только это потребуется.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику. Но так как такая дипломатия не работает, мне хочется удариться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", – говорит глава МИД.

Он отметил, что ценит ту военную помощь, которую уже оказал Киеву Вашингтон, однако сказал следующее: "Вы искренне верите, что у всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot, которая не стоит на боевом дежурстве и которую нельзя передать Украине? Я нет".

Ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время мероприятий по случаю 75-летия Североатлантического союза выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал партнеров Украины предоставить украинским защитникам системы ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы закрыть небо над Украиной полностью, хватит 25 систем противовоздушной обороны Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом регионе, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, партнеры Украины об этом знают.

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