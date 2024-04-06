'Партнеры об этом знают': Зеленский сказал, сколько систем Patriot нужно, чтобы закрыть небо над Украиной

Чтобы закрыть небо над Украиной полностью, хватит 25 систем противовоздушной обороны Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом регионе. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, партнеры Украины об этом знают.

Ранее, напомним, глава государства говорил, что Украине необходимы от пяти до семи систем ПВО Patriot. Но президент акцентировал, что это лишь то количество, которое "поможет ослабить армию врага" и, таким образом, позволит военным ВСУ продолжить контрнаступление.

"Чтобы закрыть Украину полностью, на будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot. По 6-8 батарей в каждой области. Все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где системы должны стоять и действовать. Речь идет о системах Patriot или аналогах – есть несколько аналогов в мире, они работают тоже очень неплохо", – сказал Зеленский.

Как утверждали чиновники, у партнеров Украины есть гораздо больше систем ПВО Patriot, чем нужно нашей стране, причем они "просто покрываются пылью" на складах. Хотя кому-то и названное число – 25 систем – может показаться слишком большим. Однако президент заметил, что и территория Украины велика.

На сегодняшний день, по определению президента, приходится "выбирать, какой объект, какой город защитить". И хотя запас ракет для ПВО у защитников есть, необходимо учитывать, что Россия усиливает интенсивность обстрелов. То есть боеприпасов для ПВО может не хватать.

Также Зеленский отметил, что Украина раньше рассчитывала на помощь в этом вопросе, а теперь – на контракты. Он добавил, что поставки по контрактам "некоторого оружия, и артиллерии, и противовоздушной обороны", уже пошли.

Как сообщал OBOZ.UA, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал партнеров Украины предоставить украинским защитникам системы ПВО и, кажется, был услышан. Некоторые страны согласились осмотреть свои запасы оружия, чтобы понять, могут ли они предоставить нам больше противоракетных систем.

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