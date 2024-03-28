Зеленский сказал, сколько систем Patriot крайне необходимы Украине

Украине от США необходимо от пяти до семи систем противовоздушной обороны Patriot. Это поможет ослабить армию противника, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства в интервью CBS News уточнил, что такое количество американских систем ПВО защитит индустриальные платформы Украины. Это также защита критической инфраструктуры страны.

Однако, по словам Зеленского, пока США не передали Украине ни одной системы Patriot. Раньше это делали другие страны. "Средства – 1,5-2 млрд долларов – выделялись на эти системы и снаряды. Но сами системы прибыли из других государств", – подчеркнул президент. Он добавил, что 75% денег, которые выделяют США на помощь Украине, остаются в Штатах.

В целом, как рассказал Зеленским американцам, в Украине на фронте ситуация сейчас лучше, чем три месяца назад, когда был большой дефицит многих вещей. Однако, как отметил глава государства, в конце мая или в июне ожидается "большое наступление" захватчиков.

Именно поэтому больше всего и сейчас Украине нужны артиллерия – прежде всего снаряды – и системы Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, такого же мнения придерживаются эксперты The Telegraph. Там также считают, что изменить ход войны в Украине в пользу ВСУ может спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который должен разблокировать американскую помощь Украине.

Кстати, Германия передаст Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера. Это произойдет уже в ближайшие дни.

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