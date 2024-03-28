Что нужно ВСУ, чтобы переломить ход войны: The Telegraph назвала ключевые виды оружия

Изменить ход войны в Украине в пользу ВСУ может один человек – спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Так считает издание The Telegraph, перечислившее ключевые виды военной помощи, крайне необходимой украинским защитникам.

Газета подчеркивает, что когда Джонсон в Палате представителей вынесет на голосование законопроект с помощью для Украины, он будет принят, "поскольку это именно то, что требуют американские избиратели". Таким образом, помощь от США будет разблокирована "уже скоро".

Пентагон должен сконцетровать свою помощь Украине, прежде всего, на снарядах, бронетехнике и системах ПВО Patriot. Издание считает, что последние успехи захватчиков в Украине произошли только из-за прекращения военной помощи США. Именно поэтому приоритеты в поставках должны сначала перекрыть появившиеся в помощи пробелы.

Снаряды

"В одни из самых темных февральских дней войны, когда две российские группировки окружили украинскую крепость – восточный город Авдеевка – российские пушки стреляли в пять раз больше, чем украинские. Россия разрушала украинскую оборону, не боясь ответного огня" – пишет The Telegraph. Издание объясняет: США прекратили поставлять снаряды – и, как результат, украинцы потеряли Авдеевку.

Во-первых, США строят новую фабрику снарядов в Техасе – в дополнение к существующей фабрике в Пенсильвании. Во-вторых, ЕС также обещает Украине снаряды. "В сочетании срочные поставки снарядов из США и ЕС дадут Украине длительное артиллерийское преимущество – впервые в этой войне", – считает издание.

ПВО

Вторая наибольшая потребность Украины – батареи противовоздушной обороны Patriot и соответствующие ракеты для них. "Когда украинские защитники уничтожили 13 российских истребителей и бомбардировщиков за 13 дней прошлого месяца, очевидно, большинство было сбито именно из Patriot. Но у Украины только три батареи", – пишет The Telegraph.

Издание предполагает, что две батареи защищают Киев и Одессу, а третья "двигается по линии фронта, чтобы сбивать российские самолеты". Удвоение или даже утроение украинских Patriot вполне возможно, считает издание. Понятно, что ПВО не только защитит украинские города, но и вернет контроль над линией фронта в воздухе.

Бронетехника

Пополнив украинскую артиллерию снарядами и противовоздушную оборону системами ПВО, США должны "спасти одну из лучших бригад украинской армии - 47 механизированную бригаду". Именно она является основным оператором американской бронетехники, танков "Абрамс" и боевых машин "Брэдли". И именно она остановила зимнее наступление России на Донбассе "и минимизировала территориальные потери Украины".

Но в Украине было всего 30 "Абрамсов" и около 200 "Брэдли", когда республиканцы прекратили помощь. Четыре танка были уничтожены, еще часть повреждена. "У 47-й бригады заканчивается техника, хотя армия США имеет на хранении тысячи более старых "Абрамсов" и "Брэдли". Им понадобится капитальный ремонт перед тем, как идти на войну в Украине. Но миллиарда долларов более чем хватит, чтобы оплатить и такую работу, и ускоренную доставку", – считает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия передаст Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера (вооруженных сил ФРГ). Это произойдет уже в ближайшие дни.

Словения также поддержит чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами Европейского Союза. Об этом во время своего визита в Любляну заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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