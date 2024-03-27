Словения присоединится к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины: какую сумму выделит

Словения также поддержит чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами Европейского союза. Об этом 26 марта во время своего визита в Любляну заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Его цитирует издание České noviny. Отмечается, что Ян Липовский принял участие во встрече министров стран формата С5, в который входят Чехия, Словения, Словакия, Венгрия и Австрия.

Из этих пяти стран к чешской инициативе не присоединились ни Венгрия, ни Словакия, а Австрия официально отказалась участвовать в этом проекте, ссылаясь на военный нейтралитет. Ян Липовский признался, что ожидал такого решения.

Глава МИД Чехии не назвал конкретную сумму, которую Словения планирует выделить на боеприпасы для Украины. По данным словенского информационного агентства STA, правительство страны выделит на проект один миллион евро.

Ян Липовский, выступая перед своими коллегами, подчеркнул, что сейчас самое важное – поддержать Украину, которая подверглась нападению со стороны России. Он добавил, что это нужно делать всеми возможными способами.

Чешская инициатива предусматривает закупку в странах за пределами ЕС не менее 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. При этом известны страны, которые предоставляют средства на закупку, но держат в тайне названия стран, продающих боеприпасы.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Чехия нашла около 800 тыс. снарядов "в странах за пределами ЕС", которые можно приобрести для Украины, если будет найдено должное финансирование. К чешской инициативе по закупке снарядов для Киева уже присоединились 18 стран, выделивших деньги на реализацию контрактов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале марта президент Чехии Петр Павел сообщил, что партнеры собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артснарядов. Их приобретут вне Европейского Союза.

При этом Чехия закупает боеприпасы для Украины даже у стран, считаемых союзниками России. Для этого Прага использовала свои контакты времен холодной войны.

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