Германия передаст Украине 10 тысяч артснарядов из арсеналов Бундесвера: когда это произойдет

Германия передаст Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов бундесвера (вооруженных сил ФРГ). Это произойдет уже в ближайшие дни.

Об этом в интервью Deutsche Welle сказал глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг. Эта партия будет первым этапом передачи Украине боеприпасов.

В Берлине приняли решение, что эти поставки произведут в три этапа. На втором этапе в среднесрочной перспективе Германия решила поддержать чешскую инициативу. ФРГ взяла на себя расходы по закупке 180 тысяч снарядов – они будут переданы Силам обороны Украины уже во второй половине 2024 года.

А третьим этапом станет поставка Украине еще 100 тысяч снарядов начиная примерно с четвертого квартала. Для реализации этого плана Германия в дополнение к плану Чехии заключила двустороннее соглашение – с какой страной, Фройдинг не стал уточнять.

Говоря о том, в чем больше всего сейчас нуждается Украина для успешного отражения российской агрессии, он назвал "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем ПВО, а также бронированные боевые машины".

Как сообщал OBOZ.UA, Словения также поддержит чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами Европейского Союза. Об этом 26 марта во время своего визита в Любляну заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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