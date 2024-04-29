Глава Мюнхенской конференции: отказ Шольца предоставить Украине Taurus стал еще непонятнее

Учения украинских военных на системе Taurus можно было бы начать давно, чтобы запустить ее в действие без необходимости командировать солдат Бундесвера. Поэтому позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно неприемлемости поставок Украине крылатых ракет Taurus становится все более непонятной.

Об этом глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген заявил в интервью Немецкой редакционной сети (RND). Он призвал Шольца пересмотреть свой отказ после поставки США ракет ATACMS в Украину.

"После этого решения канцлера не поставлять ракеты Taurus в Украину становится все более непонятным… Сейчас мы видим, насколько похожее американское оружие – ATACMS – имеет большое влияние", – сказал дипломат.

По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры только тогда, когда убедится, что Россия не может одержать победу в войне против Украины.

"В последние недели нам, европейцам, пришлось с болью осознать, что наших поставок оружия в Украину недостаточно, чтобы остановить жестокую российскую агрессию", – акцентировал Гойсген.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что после того, как США объявили о поставках в Украину ракет ATACMS, Германия должна передать крылатые ракеты Taurus. По его словам, окончательное решение теперь зависит от канцлера Олафа Шольца.

Напомним, объявление США о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS оживило дискуссии в немецком Бундестаге о передаче Киеву своих дальнобойных ракет Taurus. Немецкая оппозиция призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца наконец-то принять это решение.

Как сообщал OBOZ.UA, на пресс-конференции 24 апреля Шольц сказал, что пока не собирается менять свое решение по поставкам Украине ракет Taurus. При этом он подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

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