Сикорский рассказал, что может подтолкнуть Германию к предоставлению Украине ракет Taurus

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что после того, как США объявили о поставках в Украину ракет ATACMS, Германия должна передать крылатые ракеты Taurus. По его словам, окончательное решение теперь зависит от канцлера Олафа Шольца.

Сикорский считает, что Шольц почувствует себя "воодушевленным" событиями последних нескольких дней. Об этом сообщает Der Spiegel.

Глава польского дипломатического ведомства заявил, что поставка ракет ATACMS с дальностью до 300 километров является реакцией на резкую российскую эскалацию. Также он надеется, что канцлер Германии это осознает и "сделает больше, чем уже делает".

Сикорский также опроверг опасения по поводу применения Россией ядерного оружия в Украине. Глава МИД Польши заявил, что нет никаких доказательств изъятия ядерных боеголовок из запасов.

В то же время Сикорский добавил, что российские оккупанты уничтожили уже 70% энергетических мощностей Украины, что является военным преступлением.

Напомним, объявление США о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS оживило дискуссии в немецком Бундестаге о передаче Киеву своих дальнобойных ракет Taurus. Немецкая оппозиция призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца наконец-то принять это решение.

Как сообщал OBOZ.UA, на пресс-конференции 24 апреля Шольц сказал, что пока не собирается менять свое решение по поставке Украине ракет Taurus. При этом он подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

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