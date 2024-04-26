"Пора": после передачи Штатами Украине ракет ATACMS немецкая оппозиция снова призвала Шольца передать Taurus

Объявление США о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS оживили дискуссии в немецком Бундестаге о передаче Киеву своих дальнобойных ракет Taurus. Немецкая оппозиция призвала канцлера ФРН Олафа Шольца наконец-то принять это решение.

В частности в партии ХДС заявили, что уже "пришло время", чтобы передать Силам обороны Украны это вооружение. Об этом пишет издание DW.

Также за передачу Киеву этих ракетных систем выступает партия "Зеленые", а также неолиберальная Свободная демократическая партия (СДП).

Заместитель главы ХДС Иоганн Вадефул, который отвечает за иностранные дела и оборону, сказал, что его партия в течение нескольких месяцев боролась за доставку Taurus в Украину, однако так и не смогла переубедить Шольца.

"Сейчас действительно самое время отправить Taurus, потому что они сопоставимы с системами ATACMS, отправленными из США, и они очень нужны Украине. У них немного больший радиус действия, чем у американских систем, и они способны достигать целей", – сказал он.

Отвечая на вопрос об отказе Шольца отправить Taurus Украине, Вадефул раскритиковал "упрямую позицию" канцлера. "Чтобы остановить такого человека, как Путин, нужны сильные стороны, нужна ясность и воля к победе", – сказал он.

Как пишет издание, представитель министерства обороны США на брифинге в четверг сказал журналистам, что в Вашингтоне надеются, что предоставление Украине ракет ATACMS дальностью действия 300 км будет побуждать Германию к аналогичному решению по Taurus.

Как сообщал OBOZ.UA, на пресс-конференции 24 апреля Шольц сказал, что пока не собирается менять свое решение по поставке Украине ракет Taurus. При этом он подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

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