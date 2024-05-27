ВСУ обезвредили 1150 оккупантов и 28 артсистем врага за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины в течение еще суток боев на фронте обезвредили 170 единиц военной техники и вооружения армии РФ. В то же время ликвидировали и ранили по меньшей мере 1150 оккупантов.

По состоянию на 27 мая потери живой силы врага в войне составляют 502 340. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, кроме большого количества личного состава вражеских сил, накануне наши воины уничтожили 28 артиллерийских систем (в общем 12 981), 15 боевых бронированных машин (14 818) девять танков (7671), одну РСЗО (1084) и средства захватчиков.

Защитники неба не допустили ударов, сбив 12 российских крылатых ракет (всего 2221) и 42 БПЛА оперативно-тактического уровня (10 467).

Также сожгли еще 55 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 17 694), семь – спецтехники (2118).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 357 самолетов, 326 вертолетов, 27 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, 26 мая на Купянском направлении Силы обороны уничтожив средство ПВО и две пушки войск РФ. На Харьковском направлении воины сожгли два вражеских танка и спецтехнику, сбили семь дронов.

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