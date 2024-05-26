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Генштаб: на Харьковщине не допущены потери позиций, украинские воины дают бой врагу

Анна Павлова
War
3 минуты
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Генштаб: на Харьковщине не допущены потери позиций, украинские воины дают бой врагу

На Харьковщине потери позиций не допущены. Украинские воины дают отпор врагу и держат действия российских захватчиков под огневым контролем.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30 воскресенья, 26 мая. С начала суток произошло 95 боевых столкновений.

Генштаб: на Харьковщине не допущены потери позиций, украинские воины дают бой врагу

В Генштабе также отмечают, что самой сложной остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях. Там произошло больше половины всех сегодняшних боев.

"Русский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях – сами совершают результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций", – говорится в сообщении Генштаба.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69 КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Совершили более 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения. В свою очередь, в эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Отражены 10 атак в районах сел Липцы и Тернова, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация контролируется. Погибшими и ранеными 118 человек составили потери захватчиков за текущие сутки.

Украинские воины уничтожили два танка, семь БПЛА, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, наши защитники продолжают уничтожать вражеские укрытия – сегодня восемь из них перестало существовать.

Генштаб: на Харьковщине не допущены потери позиций, украинские воины дают бой врагу

На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В настоящее время продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестовой и Новоегоровки. Ситуация контролируется. Враг потерял за сегодняшний день на этом направлении 69 человек. Уничтожено российское средство ПВО и два орудия, еще одна артсистема повреждена.

Генштаб: на Харьковщине не допущены потери позиций, украинские воины дают бой врагу

На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться вперед. Идет бой в районе Тернов.

На Краматорском направлении атака противника отбита возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино – продолжаются четыре атаки. Также идут бои у Сокола и Уманского. В общей сложности на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации ситуации.

Генштаб: на Харьковщине не допущены потери позиций, украинские воины дают бой врагу

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

По нашему государству летели: 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, 31 ударный БпЛА типа "Shahed".

Силы ПВО, авиация, мобильные огневые группы сбили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный БПЛА типа Shahed в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

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