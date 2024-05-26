Генштаб: на Харьковщине не допущены потери позиций, украинские воины дают бой врагу

На Харьковщине потери позиций не допущены. Украинские воины дают отпор врагу и держат действия российских захватчиков под огневым контролем.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30 воскресенья, 26 мая. С начала суток произошло 95 боевых столкновений.

В Генштабе также отмечают, что самой сложной остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях. Там произошло больше половины всех сегодняшних боев.

"Русский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях – сами совершают результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций", – говорится в сообщении Генштаба.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69 КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Совершили более 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения. В свою очередь, в эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Отражены 10 атак в районах сел Липцы и Тернова, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация контролируется. Погибшими и ранеными 118 человек составили потери захватчиков за текущие сутки.

Украинские воины уничтожили два танка, семь БПЛА, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, наши защитники продолжают уничтожать вражеские укрытия – сегодня восемь из них перестало существовать.

На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В настоящее время продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестовой и Новоегоровки. Ситуация контролируется. Враг потерял за сегодняшний день на этом направлении 69 человек. Уничтожено российское средство ПВО и два орудия, еще одна артсистема повреждена.

На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться вперед. Идет бой в районе Тернов.

На Краматорском направлении атака противника отбита возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино – продолжаются четыре атаки. Также идут бои у Сокола и Уманского. В общей сложности на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации ситуации.

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

По нашему государству летели: 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, 31 ударный БпЛА типа "Shahed".

Силы ПВО, авиация, мобильные огневые группы сбили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный БПЛА типа Shahed в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.