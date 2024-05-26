Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

На Купянском направлении активность врага выросла почти вдвое. оккупанты не прекращают авиаударов.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 воскресенья, 26 мая. Число боевых столкновений с начала суток на фронтах российско-украинской войны возросло до 83.

"Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону. Резко, почти в два раза в течение дня, возросла активность врага на Купянском направлении. Не спадает она и на Покровском", – говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что украинские войска принимают меры по удержанию позиций и уничтожают наступательный потенциал врага.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцев. Около последнего ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемых авиабомб.

На Покровском направлении произошло уже 31 боевое столкновение. Противник при поддержке авиации направляет основные усилия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол и Уманское. Также нанес три авиаудара возле Скучного и Новоселовки Первой.

В Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений с 21 с начала дня. Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестового и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаударов – еще два произошло по территориям близ Богуславки и Шейковки.

На Лиманском направлении идет бой в районе Тернов. Ситуация контролируется.

Продолжает бить управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиаракетами на Времевском направлении, возле Старомайорского, Урожайного и Ольговского. Количество боестолкновений не изменилось.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

По нашему государству летели: 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, 31 ударный БпЛА типа "Shahed".

Силы ПВО, авиация, мобильные огневые группы сбили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный БПЛА типа Shahed в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.