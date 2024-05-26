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Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

Анна Павлова
War
2 минуты
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Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

На Купянском направлении активность врага выросла почти вдвое. оккупанты не прекращают авиаударов.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 воскресенья, 26 мая. Число боевых столкновений с начала суток на фронтах российско-украинской войны возросло до 83.

Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

"Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону. Резко, почти в два раза в течение дня, возросла активность врага на Купянском направлении. Не спадает она и на Покровском", – говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что украинские войска принимают меры по удержанию позиций и уничтожают наступательный потенциал врага.

Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцев. Около последнего ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемых авиабомб.

Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

На Покровском направлении произошло уже 31 боевое столкновение. Противник при поддержке авиации направляет основные усилия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол и Уманское. Также нанес три авиаудара возле Скучного и Новоселовки Первой.

Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

В Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений с 21 с начала дня. Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестового и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаударов – еще два произошло по территориям близ Богуславки и Шейковки.

Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

На Лиманском направлении идет бой в районе Тернов. Ситуация контролируется.

Продолжает бить управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиаракетами на Времевском направлении, возле Старомайорского, Урожайного и Ольговского. Количество боестолкновений не изменилось.

Генштаб: активность врага на Купянском направлении выросла почти вдвое, оккупанты бьют КАБами

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

По нашему государству летели: 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, 31 ударный БпЛА типа "Shahed".

Силы ПВО, авиация, мобильные огневые группы сбили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный БПЛА типа Shahed в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

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