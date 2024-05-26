Россия запустила по Украине 14 ракет и три десятка 'Шахедов': силы ПВО сбили 43 цели

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 26 мая обезвредили в небе над рядом регионов 31 дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. А под утро защитники сбили 12 российских ракет.

Страна-агрессор РФ совершила эту комбинированную атаку, используя в целом 45 средств нападения. Об отражении рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что в ночь на 26 мая оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине 14 ракетами воздушного базирования и более чем тремя десятками ударных БПЛА, в частности применили:

– две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ);

– 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. РФ);

– 31 "Шахед" (пуски из российских городов Приморско-Ахтарск и Ейск, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму).

В результате противовоздушного боя зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, средства РЭБ Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили 12 крылатых ракет и 31 дрон.

Вражеские цели защитники сбивали в Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях.

"Спасибо всем, кто сегодня ночью обеспечил этот результат. Вместе – к победе!" – указал командующий ВС ВСУ.

На Винниччине обломки "Шахеда" попадали в городе Жмеринка – там зафиксированы повреждения ряда многоквартирных и частных домов, пострадали три человека. В то же время на Днепропетровщине и Николаевщине после ночной атаки РФ повреждены школы, медучреждение и жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках военной помощи Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T. Это зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны среднего радиуса действия.

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