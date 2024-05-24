В Украину прибыла еще одна немецкая система ПВО IRIS-T – Spiegel

Германия передала Украине в качестве военной помощи очередную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Это система SLM, то есть зенитный ракетный комплекс ПВО среднего радиуса действия.

Об этом сообщают министр обороны Германии Борис Писториус и издание Spiegel. Последнее утверждает, что система ПВО уже в пятницу 24 мая была доставлена в Украину.

"Мы снова поставили Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS – современную и проверенную систему ПВО средней и малой дальности, производимую непосредственно немецкой промышленностью", – рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Издание отмечает, что речь идет только о системе SLM. Таким образом, сейчас в Украине четыре системы IRIS-T средней и одна система малой дальности. То есть пять из ранее обещанных 20 – 9 систем SLM и 11 SLS.

Издание, кроме нехватки систем ПВО в Украине, также обращает внимание на нехватку боеприпасов для IRIS-T. Поскольку это не только система ПВО, но и ПРО (противоракетная оборона), ее управляемые ракеты "также дефицитны, и их украинцам нужно нормировать". Но "из-за усиления российских авиаударов производителю сложно успевать за спросом в Украине", отметили в Spiegel.

И систему IRIS-T, и ее боеприпасы производит немецкая компания Diehl Defence. Ракеты IRIS-T предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

IRIS-T вместе с NASAMS и Patriot стали основой украинской противовоздушной обороны. В сочетании с радаром TRML-4D они продемонстрировали высокий процент попаданий и способность сбивать даже российские малозаметные крылатые ракеты Х-101.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Этот пакет включает танки Leopard 1, РСЗО HIMARS, снаряды и другое оружие, необходимое Силам обороны. Также ВСУ получат десятки разведывательных беспилотников VECTOR и RQ-35 HEIDRUN.

Ранее сообщалось, что Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в войне с РФ и готова быстро перенаправить эти средства. Речь идет именно о доходах, а не самих активах.

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