Leopard 1, HIMARS и не только: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Этот пакет включает танки Leopard 1, РСЗО HIMARS, снаряды и другое оружие, которое необходимо Силам обороны.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии. Также ВСУ получат десятки разведывательных беспилотников VECTOR и RQ-35 HEIDRUN.

Полный список содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:

десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);

3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

два противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

Ранее сообщалось, что Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в войне с РФ и готова быстро перенаправить эти средства. Речь идет именно о доходах, а не самих активах.

Напомним, что Германия должна передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ее поставки ожидаются уже в текущем месяце.

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