Leopard 1, HIMARS и не только: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины
Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Этот пакет включает танки Leopard 1, РСЗО HIMARS, снаряды и другое оружие, которое необходимо Силам обороны.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии. Также ВСУ получат десятки разведывательных беспилотников VECTOR и RQ-35 HEIDRUN.
Полный список содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:
- десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
- 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
- 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
- 8500 снарядов 155 мм;
- 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- 34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
- одна бронированная инженерная машина DACHS;
- одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
- два противоминных плуга;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп;
- 530 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.
Ранее сообщалось, что Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в войне с РФ и готова быстро перенаправить эти средства. Речь идет именно о доходах, а не самих активах.
Напомним, что Германия должна передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ее поставки ожидаются уже в текущем месяце.
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