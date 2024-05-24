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Leopard 1, HIMARS и не только: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины

Иванна Шепель
War
1 минута
1,2 т.
Leopard 1, HIMARS и не только: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Этот пакет включает танки Leopard 1, РСЗО HIMARS, снаряды и другое оружие, которое необходимо Силам обороны.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии. Также ВСУ получат десятки разведывательных беспилотников VECTOR и RQ-35 HEIDRUN.

Полный список содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:

  • десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
  • 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
  • 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
  • 8500 снарядов 155 мм;
  • 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
  • 34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
  • одна бронированная инженерная машина DACHS;
  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
  • два противоминных плуга;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 светодиодных ламп;
  • 530 штурмовых винтовок MK 556;
  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;
  • 111 винтовок CR 308;
  • 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

Ранее сообщалось, что Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в войне с РФ и готова быстро перенаправить эти средства. Речь идет именно о доходах, а не самих активах.

Напомним, что Германия должна передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ее поставки ожидаются уже в текущем месяце.

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