Германия передаст Украине еще одну систему ПВО IRIS-T: когда это произойдет

Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ее поставка ожидается уже в текущем месяце.

Такое заявление сделал посол Германии Мартин Эгер. Об этом он сказал в интервью, транслируемом в эфире национального телемарафона в понедельник.

"Помимо систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме этого, мы обещали Украине, что в этом году, в следующем и 2026-м будут поставлять еще такие системы. То есть мы последовательно работаем над расширением ПВО", – сказал он.

По словам посла, поддержка Украины будет развиваться в соответствии с потребностями страны. Пока Германия видит наибольшую необходимость Украины в системах противовоздушной обороны.

Добавим, что в Украине уже работают две немецкие системы ПВО Patriot и ожидается поставка третьей системы.

Следует отметить, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО малого и среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Подобная военная техника находится на вооружении девяти стран Европы.

Система состоит из трех основных компонентов: пусковой установки на шасси грузовика MAN SX 45 (8x8) с местом для восьми ракет, радиолокационной установки и управляющего блока. Пусковые установки могут транспортироваться как на гусеничных платформах, так и на грузовиках. Кроме того, система может получать данные как от собственных радаров, так и от других радиолокационных систем.

Еще одно существенное преимущество системы – возможность одновременно уничтожать несколько целей. Заполненные все три пусковые установки системы, содержащие 24 ракеты, теоретически обеспечивают способность атаковать 24 цели одновременно. Зенитный ракетный комплекс может прикрывать площадь 196 тыс. кв. км или полосу протяженностью 175 км.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия 13 апреля объявила о немедленных поставках в Украину дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.