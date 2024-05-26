Россия ударила по Винниччине: есть попадание в жилой дом, три человека пострадали

Страна-агрессор Россия во время массированной воздушной атаки по Украине 26 мая нанесла удар по Винницкой области. Там зафиксировано попадание в жилой дом, пострадали три человека.

Ночью враг терроризировал нашу страну "Шахедами", а под утро запустил ракеты. О прилете на Винниччине сообщил председатель областной военной администрации Сергей Борзов.

"Проводится эвакуация жителей. На месте работают все соответствующие службы", – отметил он после 04:20 в воскресенье.

Чиновник подчеркнул, что у трех пострадавших врачи диагностировали легкую степень тяжести ранений. Все от госпитализации отказались.

"Будьте в укрытиях до конца воздушной тревоги!" – добавил глава ОВА.

Напомним: в ночь на воскресенье, 26 мая, Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС и МиГ-31К, которые под утро совершили пуски крылатых ракет и "Кинжалов" по Украине. До этого враг атаковал наши регионы дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Воздушная тревога охватила всю страну, в ряде регионов работала ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта на территории Винницкой области обнаружили обломки "Шахеда" с не сдетонировавшей боевой частью. Фрагменты вражеского дрона разлетелись в радиусе 200 метров.

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