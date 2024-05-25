Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

В субботу, 25 мая, страна-агрессор подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Возможны пуски крылатых ракет по территории Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. По состоянию на 23:00 отмечен взлет 3-х бортов Ту-95. Но их количество еще будет уточняться.

Отмечается, что в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 04:30.

Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 05:30.

По состоянию на 00:04 в Воздушных силах ВСУ уточнили, что зафиксирован вылет ориентировочно 5-ти бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".

Справка

Оленья – аэродром Дальней авиации (с 2011 года). Ранее – авиации Военно-морского флота России. Расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, неподалеку от города Оленегорск.

Напомним, вечером в субботу, 25 мая, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков предварительно четырьмя ракетами типа С-300. Одно попадание в Харькове зафиксировано в промзоне, другое пришлось на здание лицея.

– Утром 25 мая россияне ударили КАБами по близкому пригороду Харькова.