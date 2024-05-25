По близкому пригороду Харькова ударили два КАБа: что известно

Российские захватчики продолжают атаковать Харьков. Утром 25 мая под ударом оказался близкий пригород облцентра – настолько, что изначально появилась ошибочная информация о том, что под ударом оказался район Харькова Северная Салтовка.

По нему, по предварительным данным, оккупанты ударили двумя КАБами. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Два КАБа предварительно ударили по Северной Салтовке. Уточняем информацию", – написал он в 10:39.

Уже через несколько минут Терехов уточнил : атакован был не сам Харьков, а "очень близкий пригород".

В 10:40 о том, что россияне наносят удары по Харьковщине, писал и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он призвал жителей области находиться в укрытиях.

"Оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района. Поступила информация об одном раненом гражданском мужчине. Данные уточняются", – впоследствии добавил он.

Напомним, 23 мая РФ нанесла около 15 ударов по Харькову. Погибли семь человек, 21 получили ранения. Прямое попадание было по типографии, также под удар попали объекты "Укрзализныци" и коммунальное предприятие.

Днем 24 мая в полиции Харьковской области заявили, что идентифицировали погибших в результате удара России по типографии в Харькове. Установить личности жертв удара удалось благодаря ДНК-экспертизе.

Били по облцентру захватчики и ночью 25 мая: в результате обстрела попадание в здание лицея и промзона.