Оккупанты нанесли серию ударов по Харькову и обстреляли Золочев: есть пострадавшие

Войска РФ нанесли около десяти ударов по Харькову, вследствие обстрела пострадали пять человек. Также враг ударил по Золочеву, там по меньшей мере двое пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Оккупанты нанесли около десяти ударов по Харькову! По предварительным данным, пять гражданских людей пострадали", – написал он в официальном Telegram-канале.

По словам руководителя области, под огнем была, "как всегда, исключительно гражданская инфраструктура".

Также оккупанты ударили по поселку Золочев Богодуховского района, там по меньшей мере двое пострадавших, сообщил чиновник.

Позже Синегубов информировал, что медики оказали помощь еще двум пострадавшим вследствие вражеских обстрелов города Люботин Харьковского района.

Мэр Харькова Игорь Терехов в свою очередь сообщил, что есть подтвержденая информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города.

Информация о пострадавших уточняется, добавил Терехов.

Дополняется...