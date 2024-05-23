"Нужно больше решительности от лидеров мира": Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Харькову
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку врага на Харьков, призвав партнеров предоставить нашему государству больше средств защиты. Российские оккупанты выпустили по гражданским жителям не менее 15 ракет.
В результате обстрела есть раненые и погибшие. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина – по предварительным данным сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что российские террористы пользуются тем, что у Украины до сих пор нет достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов вблизи наших границ.
"И это слабость – не наша слабость, а миру, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают. Террор всюду должен проигрывать – в любых условиях, на любом континенте. И это наша общая обязанность – всех в мире, у которых есть возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решительности. И именно от лидеров мира", – подчеркнул он.
Напомним, войска РФ утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли шесть человек, 11 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву, там по меньшей мере двое пострадавших. Под удар в Харькове оказались транспортная инфраструктура, подразделение коммунального предприятия и частное издательское предприятие.
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