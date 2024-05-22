Оккупанты ударили по Харькову, десять человек ранены

Российские оккупанты днем 22 мая атаковали Харьков КАБами. Под ударом оказались жилые дома, магазины, транспорт, АЗС и кафе.

Известно о по меньшей мере 10 пострадавших. Подробности раскрыли городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным ОВА, удар, предположительно управляемый боеприпасом, оккупанты нанесли в 13:45 22 мая.

"Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Информация о пострадавших уточняется", – написал Синегубов в 14:05.

Мэр Харькова уточнил: под ударом оказался Шевченковский район города.

"У жилой застройки (прилет. – Ред.): дома, магазины, транспорт, детская площадка", – перечислил Терехов.

Глава Харьковской ОВА в 14:19 также сообщал, что есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждение автомобилей.

Удар был такой силы, что, как свидетельствует видео в одном из местных чатов, от автомобиля осталась лишь небольшая кучка металлолома, узнать в котором транспортное средство практически невозможно.

Терехов отметил, что по состоянию на 14:13 было известно о по меньшей мере четырех раненых, к 14:29 количество пострадавших выросло до шести, спустя несколько минут – до восьми, а затем и до девяти человек. По словам главы Харьковской ОВА, у всех раненых – взрывные травмы.

"Десять пострадавших гражданских людей в результате обстрела Харькова. Среди них — 4 человека госпитализировали в больницу. Один человек в тяжелом состоянии. Другим оказана помощь на месте", – уточнил глава Харьковской ОВА в 14:57.

Синегубов добавил, что в тяжелом состоянии госпитализирован водитель троллейбуса.

Местное издание Гвара Медиа со ссылкой на комментарий главы Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова сообщило, что "водителю трамвая ампутировало обе ноги".

Напомним, ранее 22 мая сообщалось, что оккупанты ударили по центру Чугуева. Поврежден детский сад. По состоянию на 10 часов утра было известно о семи пострадавших.

Также стало известно, что россияне ударили по энергетическим объектам Шостки и Конотопа. В обоих городах исчез свет.