Оккупанты ударили по центру Чугуева, поврежден детский сад: есть пострадавшая

В городе Чугуев Харьковской области утром 22 мая прогремели взрывы. Войска Российской Федерации обстреляли центральную часть населенного пункта, пострадала женщина.

В результате вражеского удара поврежден детский сад. Об этом сообщил на своем канале в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Противник совершил атаку в районе 8:00 среды. По уточненной информации, потерпевшей украинке 21 год.

Неофициальные мониторинговые Telegram-каналы предположили, что оккупанты применили по городу ракеты С-300. Местные группы в соцсетях сообщали о нескольких взрывах.

После прилетов в районе Чугуева фиксировался разведывательный дрон российских военных преступников.

Напомним: днем ранее, 21 мая, армия РФ запустила бомбы по поселку Золочев на Харьковщине. Пострадала гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома, детский сад и рынок. Обошлось без пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник считает, что о подготовке Россией нового массированного ракетного удара по Украине свидетельствуют, в частности, спутниковые снимки аэродрома ВКС РФ "Оленья" в Мурманской области.

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