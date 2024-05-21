Россияне ударили по Золочеву в Харьковской области: пострадали детский сад, рынок и дома. Фото

Российские войска покрыли огнем населенный пункт Золочев Харьковской области. Под обстрелом оказалась исключительно гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома, детский сад и рынок.

Обошлось без пострадавших. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Последствия вражеских ударов по Золочеву. Исключительно гражданская инфраструктура: детский сад, рынок, дома. К счастью, без пострадавших", – подчеркнул Синегубов.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара в детском саду составила около 400 кв м, рынок горел на площади около 1500 кв м.

Спасатели добавили, что по Золочеву Богодуховского района враг нанес бомбовый удар. У ГСЧС также нет данных о раненых либо жертвах удара.

Напомним, ранее стало известно, что в полдень 21 мая в Херсонской области российский дрон сбросил взрывчатку на очередь за гуманитаркой. Три женщины 60-75 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа на Сумщине.