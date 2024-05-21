В Херсонской области российский дрон сбросил взрывчатку на очередь за гуманитаркой: пострадали три человека

Российские кафиры днем 21 мая атаковали Херсонщину. В населенном пункте Антоновка они совершили сброс с дрона на очередь людей, пришедших получать гуманитарную помощь.

Ранения получили три женщины. Об атаке сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Антоновке из-за атаки российского беспилотника пострадали трое местных жительниц. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получили женщины, 69, 75, 76 лет. Всех с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", – написал он в 13:12.

По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, пострадавших доставили в одну из больниц облцентра. Медики оценивают состояние всех трех женщин как средней тяжести.

Впоследствии в Херсонской областной прокуратуре уточнили, что атаковали оккупанты очередь за гуманитаркой.

"21 мая около 12:15 россияне сбросили взрывчатку с дрона на одну из улиц в пригороде Херсона. Там продолжалась выдача гуманитарной помощи. Предварительно, в результате взрыва снаряда три человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Прокуроры совместно с другими правоохранителями предпринимают все возможные надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа на Сумщине. Последствия атаки уточняются, на месте обстрела находятся все службы.

Тем временем в ГПСУ оценили угрозу наступления войск РФ на Сумщину. Активизации оккупантов в этом направлении исключать нельзя, считают пограничники.