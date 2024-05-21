'Нельзя исключать': в ГПСУ оценили угрозу наступления войск РФ на Сумщину

То, что Россия после Харьковщины может начать наступление также на Сумщину, полностью исключать нельзя. В первую очередь, на такой шаг оккупанты могут пойти, чтобы отвлечь украинские силы из других участков.

Силы обороны на Сумщине к такому развитию событий готовы, оборона в направлении и дальше усиливается. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Радио Свобода.

Он убежден: как и на севере Харьковщины, в Сумской области захватчики могут активизироваться и пойти в наступление.

"Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит на Харьковском направлении. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", – подчеркнул Демченко.

По словам спикера ГПСУ, каждая составляющая сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и дальше усиливать.

"Пока мы имеем такого соседа, конечно, что нужно быть готовым к развитию любых ситуаций. И, собственно, мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности… Надо также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области – более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению", – подчеркнул Демченко.

Напомним, ранее в ISW оценили, что стоит за стягиванием Россией сил к границе на Сумском направлении: в Курской области собраны недоукомплектованные и разрозненные подразделения общей численностью около 10 тысяч оккупантов.

Аналитики считают, что даже такая группировка сможет достичь вероятно желаемого эффекта привлечения и закрепления Сил обороны Украины еще в одном районе международной границы.