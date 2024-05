В ISW оценили, что стоит за стягиванием Россией сил к границе и есть ли угроза для Сумщины

Страна-агрессор Россия на фоне наступления в Харьковской области продолжает концентрировать ограниченные силы и на Сумском направлении. Речь идет о недоукомплектованных и разрозненных подразделениях общей численностью что около 10 тысяч оккупантов, собранных в Курской области РФ.

Но даже такая группировка сможет достичь вероятно желаемого эффекта по привлечению и закреплению Сил обороны Украины еще в одном районе международной границы. На это, оценивая информацию от украинских источников, указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, заместитель командира украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, 20 мая сообщил, что оккупанты скапливаются возле границы с Сумщиной. По его мнению, ограниченная численность там личного состава ВС РФ предполагает, что цель агрессора состоит в том, чтобы привлечь ВСУ в эту приграничную зону.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что российская группировка в Курской области РФ насчитывает 9-10 тысяч военнослужащих. Она состоит из до трех недостаточно укомплектованных мотострелковых полков (в каждом не хватает одного-двух батальонов), восьми мотострелковых, танковых и пехотных батальонов, одного воздушно-десантного батальона.

Все эти оккупанты были передислоцированы из различных частей, соединений и военных округов. Также туда вошли не менее двух штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или слабоукомплектованного батальона.

Еще в начале мая Машовец сообщил, что неуказанный батальон российских десантников вошел в состав группировки в Курской области. Тогда же российский блогер (имеющий явную предвзятость в отношении ВДВ и командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского) заявил, что командование уже отправило туда 3-й батальон 104-го полка ВДВ (76-я дивизия).

В ISW продолжают считать, что скопление российских оккупантов возле Сумской областью Украины представляет угрозу повторного открытия Сумского направления фронта. И несмотря на то, что численность собранной Россией группировки сил там не массовая, это позволяет ей привлекать на себя внимание Сил обороны, а тем временем совершать атаки на других горячих точках передовой.

"Даже ограниченная активность войск РФ на других участках границы ниже порога российских наступательных операций может привести к растягиванию украинских сил на более широком фронте. Они смогут привлечь и сосредоточить ВСУ на этой территории, пока Россия угрожает проникновением в другие приграничные районы за пределами северной части Харьковской области", – подчеркнули аналитики.

