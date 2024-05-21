Хотели окружить Харьков с двух сторон: The Economist обнародовал 'план наступления' армии РФ в Харьковской области

Издание The Economist обнародовало "план наступления" российских оккупационных войск в Харьковской области. Армия РФ прощупывала, сможет ли частично окружить Харьков и оказывать давление на Вооруженные силы Украины восточнее Печенежского водохранилища.

Статья опубликована на сайте издания. Через десять дней после начала российского наступления в Харьковской области его темпы замедлились.

На данный момент Украина удерживает оккупантов примерно на полпути через Волчанск — город, расположенный всего в 5 км от границы, который сейчас превращается в пепел, — и на позициях примерно в 9 км внутри Украины дальше на запад, недалеко от Липцов.

Имея в готовности около 48 000 военнослужащих, у России нет сил для крупного нападения на город Харьков, второй по величине город Украины. Но военные настаивают, что ситуация остается нестабильной и может быстро измениться.

Российские колонны были остановлены только после того, как несколько опытных бригад были переброшены и пришли на помощь. По словам защитников, кремлевский диктатор Владимир Путин "наверняка" попытает счастья, начав новую атаку в других частях региона.

Российская колонна уже формируется дальше на север, в Судже, по другую сторону границы от Сум. Украинская армия также готовится к новому удару к востоку от Волчанска. Бои также возобновились возле Купянска, железнодорожного узла, а 17 мая Украина фактически потеряла контроль над близлежащим селом Берестово.

Еще слишком рано говорить наверняка о конечных целях российской операции. Также 17 мая Путин заявил, что его "единственным намерением было создать буферную зону между Украиной и приграничным городом Белгородом, настаивая на том, что "нет никакого плана" захватывать сам Харьков". Но это, возможно, отражает развивающиеся реалии поля боя, а не намерения.

Обнаруженные военные планы, подробностями которых поделились с The Economist, позволяют предположить, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печеногого водохранилища. Операция предположительно была запланирована на 15-16 мая, но по неизвестным причинам была перенесена почти на неделю.

Согласно этому плану, Россия определила два направления атаки – с обеих сторон водохранилища. На западном – в течение 72 часов планировалось выйти на рубежи артиллерийской досягаемости Харькова возле села Борщевая, но их остановила 92-я бригада. Тем временем, на восточном – план заключался в том, чтобы прорваться через Волчанск вплоть до поселка Печенеги.

Стоит напомнить, что в Волчанске Харьковской области идут бои, противостояние идет чуть ли не за каждую улицу. В то же время линия фронта на севере области стабилизирована. Силы обороны Украины не допустили продвижения врага в направлении села Липцы и в Слобожанском направлении.

В ISW указали, что 19 мая в Волчанске продолжались уличные бои, враг смог продвинуться в северо-восточной части города.

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