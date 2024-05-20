В Волчанске противостояние идет едва ли не за каждую улицу: Синегубов рассказал о ситуации

В Волчанске на Харьковщине продолжаются бои, противостояние идет чуть ли не за каждую улицу. В то же время линия фронта на севере области стабилизирована.

Об этом рассказал руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона 20 мая. "Ситуация на Волчанском направлении: линия фронта на севере области – стабилизированная. Продолжаются бои в самом Волчанске – противостояние идет чуть ли не за каждую улицу", – информировал он.

Он добавил, что Силы обороны Украины не допустили продвижения врага в направлении села Липцы и в Слобожанском направлении.

"В настоящее время наши военные продолжают боевые действия за сам город Волчанск, где линия фронта практически проходит по реке Волчья. Там оккупанты пытаются продвигаться, однако успехов не имеют и наоборот наши воины пытаются отбивать дом за домом, улицу за улицей", – рассказал руководитель области.

Сингегубов констатировал, чтоблагодаря эффективным действиям Сил обороны план по быстрому захвату севера Харьковщины у врага не удался.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ, утром 20 мая враг начал штурмы в направлении села Старица. По состоянию на 10:30 украинские воины продолжали отражение атаки. Ситуация в настоящее время контролируемая.

В ISW указали, что 19 мая в Волчанске продолжались уличные бои, враг смог продвинуться в северо-восточной части города.

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