Оккупанты пошли в атаку в направлении села Старица на Харьковщине, ВСУ усиливают оборонные рубежи – Генштаб

Утром 20 мая российские оккупанты начали штурмы украинских позиций на севере Харьковщины в направлении села Старица. По состоянию на 10:30 понедельника защитники страны продолжали отражение атаки.

Ситуация контролируемая. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке (на 10:30), опубликованной в Facebook. "Кроме того, наши подразделения приняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах", – сообщили в ведомстве.

По уточненным данным, за 19 мая общие потери захватчиков на Харьковском направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Среди уничтоженного – танк, артсистема, восемь единиц автомобильной и специальной техники, 13 БПЛА. Повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.

Всего за прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений. Россияне провели пять ракетных атак с применением шести ракет, в ходе 55 авиаударов сбросили 79 КАБов, задействовал для ударов 1066 дронов-камикадзе, из них 82 типа "Шахед" и "Ланцет". Захватчики 4056 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты (из них 118 – из реактивных систем залпового огня).

В ночь на 20 мая оккупанты атаковали Харьковщину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустили 29 "Шахедов" из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ). Все 29 дронов-камикадзе были ликвидированы в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях.

За прошедшие сутки наши Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления, три артсистемы и зенитно-ракетный комплекс ВС РФ.

Общие потери российских захватчиков за 19 мая составили около 1400 оккупантов. Также у врага стало меньше на 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства ПВО, 81 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, один корабль, 60 автомобилей и две единицы спецтехники.

20 мая до 10:30 уже произошло более 30 боевых столкновений, по одному ракетному и авиаудару. Ситуация на фронте обострена. Оккупанты уже совершили 533 обстрела позиций наших войск, применили более 50 дронов-камикадзе.

На Купянском направлении воины успешно отбили вражескую атаку в направлении Синьковки. В отдельных районах украинские Герои проводят штурмовые действия. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении количество атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. По состоянию на 10:30 продолжались два боестолкновения. Захватчики пытались вытеснить украинские подразделения в районе Раздолевки Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты заплатили большую цену за свою активность, потеряв 99 человек ранеными и погибшими и 21 единицу вооружения и военной техники. В частности, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс.

На Краматорском направлении утром уже были отражены две попытки ВС РФ идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжались еще два боя неподалеку от Клещиевки. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация напряженная. С начала суток враг 12 раз атаковал наши позиции. Боевые действия продолжались в районах Евгеньевки, Лозовой, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретиного. Принимаются меры для стабилизации обстановки.

Уже подтверждено потери врага на Покровском направлении в количестве 45 военнослужащих и пяти боевых бронированных машин.

По уточненным данным, 19 мая захватчики в общей сложности потеряли здесь 350 человек безвозвратно и ранеными, а также 20 единиц военной техники.

На Кураховском направлении продолжались три атаки противника у Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируемая. А два вражеских штурма уже успешно отбиты в районах Водяного и Красногоровки.

На Времивском направлении оккупанты в эти сутки уже предприняли две попытки продвинуться вперед возле Старомайорского. Одна – отражена, еще один бой продолжался. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении продолжалось боестолкновение у Кринок. Еще одну атаку сегодня наши защитники уже отбили. Противник успеха не имел.

Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери. Командованием принимаются меры по выделению соответствующих резервов и средств огневого поражения.

Как писал OBOZ.UA, американский аналитический Институт изучения войны считает, что 19 мая в Волчанске (Харьковская область) продолжались уличные бои, россияне смогли продвинуться в северо-восточной части города.

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