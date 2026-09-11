Колоссальные потери не останавливают Путина: в разведке Великобритании назвали число погибших солдат РФ в Украине

Около полумиллиона российских военнослужащих погибли с начала полномасштабной войны России против Украины. Общее число потерь армии РФ, включая раненых, с февраля 2022 года, по оценке британской военной разведки, составляет около 1,5 миллиона человек.

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Об этих данных сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на начальника Вооруженных сил Великобритании, главного маршала авиации Рича Найтона. Он отметил, что огромные потери и проблемы для российской экономики не изменили цель Владимира Путина – подчинить Украину сфере влияния Москвы.

Цена войны

По словам Найтона, с января 2023 года Россия понесла подавляющую часть своих потерь. В то же время за этот период российским войскам удалось захватить лишь около 2% территории Украины.

Глава Вооруженных сил Великобритании заявил, что эти цифры демонстрируют масштабы потерь российской армии и незначительный территориальный результат, которого достигла Россия.

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"Я думаю, что эти цифры наглядно демонстрируют бессмысленную и напрасную гибель людей ради столь незначительного прогресса и ради столь незаконной цели президента Путина", – сказал Нейтон в подготовленном заявлении для журналистов.

Он отдельно упомянул о примерно 500 тысячах погибших российских военных. По его словам, это означает, что сотни тысяч семей больше никогда не увидят своих отцов, сыновей, братьев или мужей.

Война и экономика

На момент публикации этих данных прошло 1660 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом, российские войска воюют в Украине дольше, чем длилось участие России в Первой и Второй мировых войнах вместе взятых.

Найтон также заявил, что война повлияла на российскую экономику. По его словам, она привела к замедлению экономического роста, ослаблению потребительского спроса и стабильно высокой инфляции.

Он отметил, что издержки войны для экономики России, благосостояния её населения и будущих перспектив огромны.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины только за последние сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1520 захватчиков. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе уже составляют 1 млн 502 тыс. 390 человек.

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