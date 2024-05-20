Оккупанты продолжают наступательные операции в районе Липцов и Волчанска в Харьковской области: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. В течение 19 мая захватчики не добились каких-либо подтвержденных успехов.

В то же время в Волчанске продолжаются уличные бои, и за прошедшие сутки россияне смогли продвинутся в северо-восточной части города. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что за прошедшие сутки путинские войска продвинулись на глубину до 800 метров в неустановленном районе в направлении Липцов. Однако аналитики ISW заявили, что нет никакого визуального подтверждения этих утверждений.

В свою очередь украинские военнослужащие отражают вражеские атаки на Харьковщине. В течение суток Силы обороны отразили атаки российских войск южнее Глубокого (к северу от Липцов) и Лукьянцев (к северо-востоку от Липцов). Также ВСУ проводят контратакующие действия возле населенного пункта Липцы.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия восточнее Липцов и пытаются полностью захватить Волчанск. Геолокированные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-восточной части города.

Аналитики ISW не заметили, чтобы российские войска использовали технику на южном берегу реки Вовча в Волчанске. Пропагандисты РФ утверждали, что российские войска захватили Старицу и Бугруватку (к юго-западу от Волчанска), хотя аналитики Института изучения войны не увидели визуального подтверждения этих утверждений.

Напомним, на Харьковском направлении страна-агрессор подключила к наступлению свою авиацию. Впрочем, Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска. Враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из тактических целей, оставшихся во время первого этапа его "прорыва" на границе.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что у армии РФ нет достаточного ресурса для одновременного наступления и на Харьковщине, и на Сумщине, и на востоке.