Генштаб: враг на Харьковском направлении подключил авиацию, Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов

В Харьковском направлении страна-агрессор подключила к наступлению свою авиацию. Впрочем, Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30 19.05.2024 по российскому вторжению. Отмечается, что украинские защитники продолжают мужественно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери в живой силе и технике.

В Генштабе также сообщили о том, что в настоящее время динамика боевых столкновений сохраняется. С начала суток их произошло 105.

Ситуация на фронте

Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии приграничье Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны управляемыми авиабомбами. С начала суток на данном направлении произошло 11 боестолкновений, из которых четыре еще продолжаются. В целом на протяжении текущей недели потери российских оккупантов на Харьковском направлении составили 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники.

В частности, уничтожены восемь танков, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, одна система ПВО, 75 БпЛА, 66 автомобилей и 12 единиц специальной техники противника. Кроме этого повреждены девять танков, 11 боевых бронированных машин, 21 артиллерийская система, 32 автомобиля и три единицы специальной техники врага.

На Купянском направлении по состоянию на данный момент Силы обороны уже отразили 10 вражеских атак. Еще две – продолжаются.

Горячо сегодня на Северском направлении. С начала суток в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки отбиты 22 вражеских атаки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. 25 раз с начала суток враг пытался прорвать здесь нашу оборону. Семь столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются.

На Краматорском и Приднепровском направлениях к вечеру интенсивность вражеских атак несколько снизилась. На каждом из направлений еще продолжается по одному боеприкосновению.

В других направлениях ситуация сейчас без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ISW сообщили, что оккупанты планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска. Враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из тактических целей, оставшихся во время первого этапа его "прорыва" на границе.

– В то же время военное командование НАТО уверено, что оккупанты не имеют достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время, аналитики считают, что путем активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

– Эксзамначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что у армии РФ нет достаточного ресурса для одновременного наступления и на Харьковщине, и на Сумщине, и на востоке.