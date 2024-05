Войска РФ готовятся ко второму этапу наступления на Харьковщине: в ISW указали, на что нацелился враг

Оккупационные войска России уже планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которое, намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска. Враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из оставшихся тактических целей его первого этапа "прорыва" на границе.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили планы агрессора, назвав предполагаемые участки, на которые он нацелился.

Войска РФ продвинулись на 5-10 км

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая заявил, что оккупанты продвинулись на расстояние от 5 до 10 километров на севере Харьковской области, прежде чем ВСУ остановили их "прорыв". По его словам, враг пока проводит первую из нескольких волн наступательных операций в этом районе.

Ожидается, что вторая волна тактических атак – это не то же, что вторая фаза операции. Российским силам, возможно, придется провести несколько таких волн штурмов для достижения цели любого конкретного этапа этого нового наступления на Харьковщине.

Украинский лидер сказал, что российское военное командование стремится атаковать Харьков, но врагу не хватает живой силы, необходимой для захвата большого города, поэтому он будет медленно продвигаться к облцентру в рамках усилий по вынуждению украинских войск отойти из этого района.

РФ задействовала не все резервы

"Имеющиеся данные указывают на то, что российские войска до сих пор задействовали лишь ограниченное количество подготовленных сил, которые Россия держит в Белгородской, Курской и Брянской областях, для наступательных операций в этом районе", – отметили в ISW.

Ранее украинские источники сообщали, что по состоянию на 11 мая РФ направила на линию фронта вдоль границы 2000 солдат, но при этом и имеет еще 1500-2000 в резерве. Эксперты, однако, подчеркивают, что российские силы, которые до сих пор участвовали в харьковском наступлении, возможно, уже деградировали после тяжелых потерь.

Также предполагается, что Северная группировка войск РФ "арендует" у Западной ограниченные элементы формирований, которые действовали в районе Сватово – для поддержки и интенсификации наступательных операций вдоль границы.

"Российское военное командование, скорее всего, не задействует имеющиеся резервы Северной группировки войск для текущих наступательных операций, поскольку намерено использовать их для поддержки последующих этапов и волн наступлений", – оценили в ISW.

Сообщается, что российские войска начали наступательные операции в районе границы до того, как завершили доведение Северной группировки войск до заявленной и запланированной конечной численности. Поэтому вероятно, что наступательные операции в приграничном районе оккупанты будут проводить волнами, пока буду усиливать группировку.

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий недавно сообщил, что российские силы дислоцируются в приграничной зоне в Курской, Брянской и Белгородской областях и намерены создать группировку в этом районе. Численность оккупантов там составляет от 50 000 до 75 000. Ожидается, что в ближайшем будущем на север Харьковской области могут прибыть еще 3750 захватчиков.

"Российские войска неоднократно проводили наступательные операции на разных участках фронта "импульсно", при этом интенсивность одного снижалась по мере усиления другого. ВС РФ могут временно замедлить атаки на севере Харьковщины, чтобы восполнить потери и вывести Северную группировку войск, увеличив ее до желаемого конечного количества силы, прежде чем возобновить темп наступления во второй волне позже по своему выбору", – считают аналитики.

Враг нацелился на захват Волчанска

В ходе наступления российские войска нанесли удары по мостам через реку Северский Донец, чтобы изолировать поле боя к востоку от реки, повысить свои шансы ослабить украинские наземные коммуникации и быстро захватить Волчанск.

Оккупанты наносят по населенному пункту большее количество ударов КАБами, чем по другим местам вдоль границы, и, судя по всему, направили в этот район больше живой силы, чем в сторону Липцов.

В ISW считают, что Кремль выбрал захват Волчанска в качестве одной из ключевых тактических задач первого этапа наступательной операции, поскольку он является крупнейшим населенным пунктом непосредственно на границе, который мог бы предоставить войскам РФ плацдарм вблизи тыла для подготовки и начала второго этапа наступления.

"Пока неясно, на втором этапе Россия будет отдавать приоритет расширению желаемой "буферной зоны" дальше в ширину вдоль границы или же оперативной цели продвижения для эффективной дальности действия ствольной артиллерии по Харькову и его окрестностях. Войска РФ также могут предусмотреть последующий этап наступления из Волчанска с целью продвижения к Великому Бурлуку, чтобы поставить под угрозу оперативный тыл ВСУ на Купянском направлении", – оценивают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, старшие военные командиры НАТО уверены, что у войск РФ нет достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время они уверены, что за счет активных действий на Харьковщине оккупанты могут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и оттянуть их от границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!