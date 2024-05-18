Способны ли российские войска на 'стратегический прорыв' в Украине: в ISW поделились прогнозами

Старшие военные командиры НАТО уверены, что у российских оккупантов нет достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время аналитики уверены, что за счет активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

При этом врагу, вероятно, удастся достичь этих целей даже несмотря на то, что темп наступательных операций на севере Харьковской области замедляется. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты с момента начала наступательных операций на севере Харьковской области расширили зону активных боевых действий примерно на 70 километров и пытаются заставить ВСУ перебросить на этот участок фронта бригады из резервов. В ISW считают, что российские наступательные операции вдоль границы, скорее всего, преследуют стратегическую цель – привлечь и закрепить украинские силы на этом направлении, чтобы обеспечить российское наступление в других районах восточной Украины.

Аналитики заявили, что оккупанты смогут привлечь и сосредоточить украинские силы в приграничной зоне до тех пор, пока Россия сохраняет присутствие на севере Харьковской области и угрожает проникновением в другие приграничные районы. В ISW подчеркнули, что российские войска продемонстрировали склонность к проведению наступательных операций на разных участках фронта "импульсно", при этом интенсивность одного участка снижается по мере усиления другого, а российские войска могут на какое-то время замедлить наступательные операции на севере Харьковской области, но возобновить их темп с большей скоростью.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что у России якобы пока нет планов по взятию Харькова. Также глава Кремля в очередной раз заговорил о возможности переговоров.

Ранее сообщалось, что в районе Волчанска Харьковской области идут ожесточенные бои. Очередную атаку врага вблизи этого города отразили украинские пограничники.