Путин сделал заявление относительно Харькова и возможности переговоров

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у России якобы пока нет планов по взятию Харькова. Также глава Кремля в очередной раз заговорил о возможности переговоров.

Соответствующие заявления Путина прозвучали во время визита в китайский город Харбин, передают российские СМИ. Он также сказал, что базой для переговорного процесса могут стать стамбульские договоренности.

По словам российского диктатора, Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять, и сейчас идет анализ ситуации.

"В целом же база для переговорного процесса есть, это стамбульские договоренности", – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин рассматривает отношения с Китаем как решающие его усилия по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности в поддержку затяжной войны против Украины. Для достижения новых договоренностей по этому вопросу он и поехал на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США на фоне визита в Китай российского диктатора Путина сделали резкое заявление о сотрудничестве Москвы и Пекина. Там назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины.

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