Открыли огонь из пулеметов: пограничники отбили вражескую атаку возле Волчанска. Видео

В районе Волчанска Харьковской области идут ожесточенные бои. Очередную атаку врага вблизи этого города отразили украинские пограничники.

Благодаря слаженной работе аэроразведки и пулеметчиков на позициях штурмовики оккупационной армии не смогли пересечь реку. Как это было, показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничная аэроразведка обнаружила перемещение пехоты захватчиков. Побратимы с позиций открыли по вражеским силам огонь из пулеметов. Один оккупант "доатаковался" уже в реке, на дне которой так и остался", – описали события на видео в ГПСУ.

Вражеская атака в конце концов была отбита, пограничники продолжают удерживать позиции.

Напомним, в оперативной сводке от 10:30 17 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении идет бой в районе Старицы, ситуация в Волчанске контролируемая. Всего на линии столкновения с начала суток фиксировалось 60 боестолкновений, треть из них продолжалась на момент публикации сводки.

Кроме востока, горячо было и на левобережье Херсонщины, где захватчики атаковали позиции Сил оборны Украины с двух направлений.