Остается угроза на Сумском направлении: сможем ли мы сломать планы противника. Интервью с генералом Романенко

Страна-агрессор Россия не достигла своих целей в войне против Украины и намерена продолжать, несмотря на военную помощь союзников нашей страны. Почему? Потому что объемы и темпы поставок этой помощи по-прежнему недостаточны, а возможности отечественного ВПК ограничены. Есть проблема и с укомплектованием подразделений украинской армии.

Тем не менее у вражеской армии недостаточно ресурса для одновременного наступления и на севере – на Харьковщине и, возможно, на Сумщине, – и на востоке. Сегодня стратегическую роль играет фактор времени. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, кто быстрее сумеет накопить силы и средства к концу мая – началу июня. Если это будет оккупационная армия, может начаться второй этап наступления, если Силы обороны Украины – планы оккупанта будут сорваны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что поставки Украине необходимой военной помощи не обязательно станут залогом сдерживания страны-агрессора России, поскольку оккупанты не достигли ни одной цели и будут продолжать войну. Согласны ли вы с таким утверждением?

– На текущий момент в России считают, что они не достигли военно-политических целей в Украине. В принципе, они были бы готовы перейти к переговорному процессу, который бы сводился к нашей капитуляции, оставить все захваченное на текущий момент за собой.

Поэтому даже если наши союзники помогают, если мы сами наращиваем свой потенциал благодаря отечественному военно-промышленному комплексу, Россию это однозначно не останавливает. Почему? Потому что интенсивность и объемы этой помощи, а также объемы собственного производства недостаточны.

Кроме того, не до конца выполнены внутренние задачи Украины, прежде всего мобилизационные. Не хватает военнослужащих в подразделениях, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения, не говоря уже о резервах. То есть у нас не соблюдены количественные параметры по вооружению и личному составу, чтобы менять эту ситуацию.

В то же время противник своей цели не достиг, поэтому война продолжается.

– Президент Зеленский заявил о том, что газовая инфраструктура на западе нашей страны может стать новой целью России. Считаете ли вы, что эта угроза достаточно велика, учитывая силы и средства противника? Могут ли российские средства доставать до западных регионов Украины и эффективно атаковать такие объекты? Как вы оцениваете эту опасность?

– Ракетное оружие, которое имеется у противника, а также средства воздушного нападения позволяют ему доставать такие объекты по показателю дальности. Что касается баллистических ракет, "Кинжалов", "Искандеров-М", то они способны разрушать инфраструктуру, которая, например, обеспечивает сохранность газа в газохранилищах.

У нас есть обязательства по хранению части газовых запасов наших стран-союзников. Поэтому Россия подрывает нашу энергетику, бьет по гидро- и теплостанциям и пытается разрушить систему газоснабжения и хранения запасов газа. Средства для этого у нее есть. Вопрос в том, насколько мы можем этому противостоять, какие средства противоракетной обороны у нас будут. Пока у нас с этим вопрос очень сложный. Их явно недостаточно.

– Но здесь есть еще один аспект. Поскольку речь идет об объектах, расположенных на западе нашей страны, не допускаете ли вы, что та же Польша могла бы более активно помогать нам в плане противовоздушной и противоракетной защиты? Союзники Украины должны были бы быть заинтересованы в этом, не так ли?

– Они заинтересованы, и не только в прикрытии, в оказании помощи Украине, но в первую очередь потому, что российские средства воздушного нападения залетают на территорию Польши, Румынии, а также Молдовы, не члена НАТО. В Польше даже был случай гибели граждан от таких действий России.

Поэтому они были бы готовы идти навстречу, однако этого им не дают сделать, в первую очередь американцы. На Вашингтонском саммите НАТО (пройдет 9-11 июля 2024 года. – Ред.) рассмотрение этого вопроса откладывают. США хотят, чтобы все страны-члены НАТО подписали документ о недопустимости эскалации. Поэтому очень сложно предполагать, что в этой связи они решатся на то, чтобы средства НАТО защищали объекты на территории Украины.

Хотя эскалация со стороны России продолжается. Причина в том, что этому попустительствуют. Соответственно, имеем последствия. Например, Россия разместила ядерное вооружение в Беларуси, посмотрела, что противодействия нет, и начала развивать это направление, проводить учения и так далее.

Путин бросает пробный шар, затем смотрит на реакцию наших союзников, эта реакция оказывается невнятной, и он усиливает давление для достижения своих целей.

– Действительно, Путин называет "красными линиями" применение вооружений НАТО в Украине, но зато сам активно применяет зарубежные вооружения в войне против нашей страны. Так, стало известно об использовании северокорейских баллистических ракет KN-23. Знаете ли вы, что это за оружие?

– Это баллистические ракеты, созданные на основе советских разработок. Якобы в этом году россияне должны собрать целую бригаду на базе этих ракет. Это серьезное вооружение. Возможно, не такое точное, как хотелось бы Кремлю и Северной Корее, но они его уже применяют и планируют делать это в дальнейшем.

Но тот же Блинкен во время визита в Киев сказал, что нежелательно бить по военным объектам на территории России. То есть логика такова: с территории РФ эти средства будут наносить удары по Украине, но отвечать нежелательно, как бы чего не вышло, как бы не было эскалации. Вот такая позиция нашего союзника.

– Если посмотреть на карту боевых действий, мы видим, что фактически активные бои ведутся чуть ли не вдоль всей линии фронта, по крайней мере на востоке, юго-востоке и частично на юге. Считаете ли вы, что сегодня можно определить следующее направление главного удара оккупационной армии?

– Удары локального уровня спрогнозировали наши разведчики. Они говорили о Харьковской и Сумской области. Остается угроза разворачивания боевых действий на Сумском направлении. Но чтобы добиться результатов и на восточном фронте, захватить Донецкую и Луганскую области в административных границах, и одновременно вести боевые действия на Харьковском и, возможно, на Сумском направлении – на все это пока не хватает сил и средств.

Но россияне очень серьезно занимаются своими ресурсами и резервами. На срочную службу планируется призвать 150 тысяч. Для этого используют различные способы. Увеличивают количество контрактников. Всего в этом году они планируют дополнительно набрать 300-400 тысяч. Плюс они восстанавливают старую бронетехнику, а также выпускают по 30 современных танков Т-90 в месяц. И такая возможность у них есть на ближайшие пару лет.

Поэтому ресурсы и резервы они увеличивают. Вступает в силу и стратегический фактор времени. Либо они смогут собрать ресурсы до конца мая – начала июня и начать второй этап наступательных действий, о котором предупреждал наш президент, либо мы с помощью Запада, вооружений и техники улучшим ситуацию с мобилизацией, сможем создать систему обороны, которая сломает их наступательные планы.