В НАТО заявили, что военная помощь Украине не обязательно будет удерживать РФ от наступления

Снабжение Украине необходимой военной помощи не обязательно будет сдерживать Россию от наступательных действий на фронте. оккупанты не достигли ни одной из своих целей, поэтому они будут продолжать войну.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам заседания Совет Украина-НАТО. По его словам, партнеры должны помочь Украине противостоять агрессии РФ.

По словам Бауэра, "важно понимать и объяснять, что все, что мы делаем, не обязательно помешает россиянам что-нибудь сделать".

"Что мы можем сделать – это убедиться, что украинские Вооруженные силы максимально подготовлены и имеют надлежащее оборудование и боеприпасы, чтобы противостоять любому наступлению россиян", – отметил адмирал.

По его мнению, само понятие "сдерживание российских сил" уже в прошлом, потому что Россия уже совершила полномасштабное вторжение и война длится уже 813 дней.

"Россияне будут продолжать, потому что они не достигли ни одной из своих стратегических целей. Вот почему они продолжают, и вот почему Украина должна продолжать оборону, кроме того, что украинцы хотят вернуть территорию, которую у них забрали", – подчеркнул глава Военного комитета. НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины является ключевой задачей для Альянса. Поэтому союзники должны продолжать помогать Украине и ее вооруженным силам и должны сделать эту помощь более содержательной и предсказуемой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!