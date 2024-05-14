Победа Украины является ключевой задачей для НАТО: Столтенберг призвал оказать военную помощь Киеву 'более предсказуемой'

Победа Украины в войне против российской агрессии является ключевым заданием для НАТО. Государства Североатлантического альянса должны продолжать оказывать помощь Украине и ее Вооруженным силам и сделать эту помощь более содержательной и предсказуемой.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе дискуссии о будущем Альянса в рамках Молодежного саммита НАТО, передает Укринформ. Он подчеркнул, что блок будет участвовать в восстановлении Украины и в развитии ее структур безопасности и обороны после войны.

Однако, сначала нужно обеспечить победу государства над РФ, потому что если этого не случится, тогда не о чем будет говорить в измерении восстановления европейской и независимой Украины.

"Наиболее немедленное и наиболее важное задание сейчас – оказать Украине военную помощь, что и оказывают сейчас НАТО и страны-союзницы. Нам нужно продолжать, и сделать эту поддержку более предсказуемой, более содержательной и решительной. Вероятно, мы будем принимать такое решение на саммите НАТО в июле", – сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что восстановление Украины после войны, очевидно, будет очень затратным. Однако чем больше средств союзники предоставят Украине для защиты сейчас, тем меньше усилий потребует ее послевоенное восстановление.

Каждая ракета для средства ПВО, которую Запад передаст Украине, будет означать меньше разрушений и соответственно меньше необходимости в восстановлении после войны.

"Мы должны быть способны помочь Украине победить – это важно для украинцев и для нас. Каждый день, пока продолжается эта война, приносит больше разрушения, и большие расходы эти ресурсы будут необходимы для того, чтобы все это восстановить. Но предпосылкой такого восстановления является победа", – подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генсек НАТО сказал, что Украина просила увеличить военную поддержку со стороны своих союзников. При этом о развертывании войск НАТО в нашей стране в этой просьбе речь не шла.

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