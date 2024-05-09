'Киев просил об увеличении поддержки': Столтенберг сказал, будет ли НАТО отправлять войска в Украину

Украина, которая продолжает давать отпор полномасштабной российской агрессии, просила увеличения военной поддержки со стороны своих союзников. При этом о развертывании войск НАТО в нашей стране в этой просьбе речь не шла.

Учитывая это, Североатлантический альянс не планирует вводить войска в Украину. Об этом в интервью ANSA сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки", – подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что сейчас очень сложно вести содержательный диалог с Россией, так как диктатор Владимир Путин верит, что он может победить. Единственный способ убедить его, что для завершения войны нужно вести переговоры – продемонстрировать на поле боя, что он не победит.

Чтобы это сделать, нужно предоставить Украине военную помощь. "Если вы хотите политического решения, путь к нему – это оказать военную поддержку Украине", – подчеркнул генсек НАТО.

Из-за задержек передачи вооружения от США и того, что Европа не предоставила Украине весь миллион обещанных боеприпасов, войска РФ смогли продвинуться и захватить часть украинских территорий.

"Это не большая территория, но чтобы все это остановить, чтобы украинцы смогли защищаться, им нужно послать боеприпасы, им нужно оружие", – резюмировал Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ писали, что в Североатлантическом альянсе на третий год полномасштабной войны в Украине очертили по крайней мере две "красные линии" для возможного вмешательства в боевые действия. Они крайне конфиденциально и неофициально определены на случай реализации Россией определенных сценариев.

– Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что украинская армия уже действует по стандартам НАТО. В то же время он добавил, что Киев будет не против, если страны Североатлантического альянса направят свои войска в Украину.

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