НАТО может напрямую вмешаться в войну в Украине? СМИ узнали о 'красных линиях'

В Североатлантическом альянсе на третий год полномасштабной войны в Украине очертили по крайней мере две "красные линии" для возможного вмешательства в боевые действия. Они крайне конфиденциально и неофициально определены на случае реализации Россией определенных сценариев.

Об этом говорится в публикации итальянской газеты La Repubblica от 5 мая. В заголовок журналисты вынесли фразу "Украина боится краха", а в описание – то, что "100 тысяч военных НАТО готовы вмешаться в войну" в зависимости от действий Путина.

"На данный момент нет оперативных планов, предусматривающих отправку войск в Украину, а описанные "красные линии" нужно рассматривать только как оценку возможных планов на случай чрезвычайных ситуаций", – пояснили авторы статьи.

По их данным, первым таким предупреждением может быть вариант прямого или косвенного участия в войне против Украины третьей стороны. В качестве примера называется возможный прорыв вражеских сил на северо-западе страны, что "создало бы коридор между Украиной и Беларусью".

Журналисты итальянской газеты подчеркнули, что такой тактический вариант недавно сочли возможным несколько аналитиков из стран-союзников Киева.

"Минск был бы напрямую включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло бы только активизировать оборону в пользу Украины", – отмечается в публикации, хотя многие представители НАТО говорят, что Беларусь не будет официально становиться стороной "конфликта".

Второй "красной линией", говорится в статье, может стать российская провокация против Прибалтики или Польши или целенаправленное нападение на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но и просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", – предположили журналисты.

Они считают, что такое могло бы случиться "в фазе возможной неразберихи" во время "сезона" выборов в Европе и США: мол, Россия подумает, что НАТО отвлеклось на политические процессы, однако на самом деле "Альянс не захочет мириться с такой агрессией" .

В этой статье газета La Repubblica упомянула о президенте Франции Эммануэле Макроне, который будет принимать в Париже лидера Китая Си Цзиньпин, чтобы давить на Пекин по поводу торговли и войны в Украине.

На днях французский лидер заявил, что не отказывается от своих слов о возможной отправке войск в Украину, но при определенных условиях. Также он заверил, что многие европейские страны теперь уже разделяют его позицию по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Европе и США параллельно публикуются "мирные инициативы" по Украине. Все это происходит накануне Глобального саммита мира в Швейцарии и больше похоже на зондирование почвы относительно возможных уступок агрессору.

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