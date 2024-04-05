'Лукашенко должен осознавать': в НАТО оценили вероятность вступления Беларуси в войну против Украины

Страны-члены НАТО считают, что пока нет признаков того, что Беларусь может официально присоединиться к полномасштабной агрессии против нашего государства. Альянс также внимательно мониторит движение военной техники вдоль границы с Беларусью.

Об этом, на условии анонимности сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, передает 24 Канал. Он отметил, что Беларусь пока не проявляет интереса к тому, чтобы официально вступать в войну и становиться стороной конфликта.

"Лукашенко должен осознавать, что весь вес санкционных мер, которые союзники наложили на Россию, будет также применен к Беларуси, если белорусские войска будут проводить наступательные операции против Украины", – сказал чиновник НАТО.

Напомним, что 2 апреля, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, но "ради мира". Он заверил, что в стране проводится необходимая подготовка соответствующих подразделений, а вооруженным силам поставляются разные виды оружия и техники.

Также сообщалось, что Беларусь начинает военные учения вблизи границы с Польшей, Литвой и Украиной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Республики Беларусь 11 марта приступили к проверке боевой готовности соединений и воинских частей. На территории страны запланировано передвижение военной техники.

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